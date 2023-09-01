Orman yangınında şehit olan Merkez İşletme Şefi Murat Yıldırım için tören düzenlendi!

Orman Bölge Müdürlüğünde Merkez İşletme Şefi olarak görev yapan Murat Yıldırım (34) ile dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker, 30 Ağustos tarihinde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Çöğürler Orman İşletme Şefliği Gedikoğlu Çiftliği mevkiinde çıkan orman yangınına etkin müdahale edilmesi amacıyla yürütülen yol açma çalışması esnasında aniden yükselen alevlerin arasında kalarak yaralanmış ve Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Murat Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün gece hayatını kaybetmişti.

ORMAN YANGININDA ŞEHİT OLAN MERKEZ İŞLETME ŞEFİ MURAT YILDIRIM İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ!



Evli ve bir çocuk babası Yıldırım için, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törende Murat Yıldırım için helallik alındı. Bu esnada Yıldırım’ın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra İl Müftüsü İrfan Açık tarafından dua edildi. Bu arada, şehit işletme şefinin bayrağı eşi Aslıhan Kalın ve kızı Duru Yıldırım’a teslim edildi.



Törene, Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Mustafa Koç, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AK Parti Kütahya İl Başkanı Musatafa Önsay, Yıldırım’ın ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

''ŞEHİT MURAT KARDEŞİMİZE VE AİLESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ''

Törende bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, bu yıl orman yangınlarında ikinci şehidi verdiklerini belirterek, ”Bilindiği gibi, nisan ayında Meclis'te kabul edilen yasayla orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybedenlere 'şehit' statüsü verildi. Şehit Murat kardeşimize ve ailesine sahip çıkacağız” dedi.



Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Parmakören Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.