Ormanlar alev alev: Son 3 günde 263 yangına müdahale!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde ülke genelinde artan orman yangınlarına ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Yumaklı, “Son 3 günde 263 yangına müdahale edildi. Manisa’daki orman yangınının enerjisi düşürülmüş durumda, ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyorlar.” açıklamasında bulundu.

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Kuyucak ile Seferihisar’ın Orhanlı mahalleleri arasında çıkan orman yangını, geniş bir alanda tahribata yol açtı. Gece saatlerinde yangının Doğankent Sitesi’ne sıçraması sonucu bölgedeki yazlık mahalle önlem amaçlı tahliye edildi. Elektrik şebekesi devre dışı bırakılırken, çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

“İZMİR’DE 1000’İN ÜZERİNDE PERSONEL MÜCADELE EDİYOR”

Bakan Yumaklı, İzmir’deki yangınlarla mücadelede binin üzerinde personelin görev yaptığını belirtti.

“İzmir yangınlarına 1000’in üzerinde arkadaşımızla müdahaleye devam ediyoruz. 3 nokta burada belki şu anda hissetmiyoruz ama rüzgarın şiddeti fazlalaşıyor. Bu noktalara arkadaşlarımız yoğunlaştı.” ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Seferihisar ve Menderes’te rüzgar hızının zaman zaman saatte 120 kilometreye kadar çıktığını belirtti. “Gece boyu da 65 kilometreye kadar ulaştı. Takviye ekiplerle birlikte günün ağarmasıyla Manisa Akhisar’da olduğu gibi hava araçları çalışmaya başladı ve arkadaşlarımıza destek oluyorlar.” dedi.

HATAY'DA DA YANGIN ÇIKTI

Bakan Yumaklı, Hatay’dan da yangın haberi geldiğini ancak “Şu an için büyük bir sorun olmadığı bilgisi geldi.” diyerek kamuoyunu bilgilendirdi.

Manisa Akhisar’daki yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.

Yaşanan yangınlar nedeniyle 4 köy ve 2 mahallenin tedbir amaçlı boşaltıldığını aktaran Bakan Yumaklı, “Hasar tespit çalışmalarını ekipler yapıyorlar. Yangınların kontrol altına alındığı bilgisinden sonra ekipler sahaya çıkacaklar.” dedi.

Yangınlardan etkilenen 21 vatandaşın ayakta tedavi edildiğini ve evlerine döndüğünü de duyurdu. Yumaklı ayrıca, “Cumhurbaşkanımız bizleri anbean aradılar. Kendilerine bilgileri aktardık.” sözleriyle, olayların devletin en üst kademesince de yakından takip edildiğini vurguladı.