Ormanlık alanda yangın çıktı: Karabük’te ekipler alarma geçti

Karabük’ün merkez ilçesine bağlı Aladağ mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Karabük’ün merkezine bağlı Aladağ bölgesindeki ormanlık alanda, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI

Yangına müdahale için orman işletme şefliği ekipleri ve itfaiye bölgeye yönlendirildi. Ayrıca yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor. Helikopterin havadan yaptığı su boşaltmalarıyla birlikte kara ekipleri de yangının ilerlemesini engellemeye çalışıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile Kastamonu'nun Araç ilçesi sınırlarındaki orman yangınları sebebiyle Kastamonu-Karabük kara yolunda, Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçeleri arasında araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

karabük
