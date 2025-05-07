Orta Karadeniz'de sağanak alarmı: Meteoroloji sel ve doluya karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde sel, dolu ve yıldırım riski öne çıkıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Orta Karadeniz'de sağanak alarmı: Meteoroloji sel ve doluya karşı uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Özellikle Çorum, Amasya, Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu’nun iç kesimleri uyarının merkezinde yer alıyor.

METEOROLOJİ VATANDAŞLARI UYARDI

Meteoroloji yetkilileri, bölge halkını olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Açıklamada şu risklere dikkat çekildi: Ani sel ve su baskınları, yıldırım ve yerel dolu yağışları,  yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama

Yetkililer, özellikle tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların ve şehir içi ulaşımı kullananların önlem almalarını istedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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