Osmaniye’de korkunç olay: İş yerinde bir kadın ve erkek cesedi bulundu

Osmaniye’de 3 gündür kapalı olan bir iş yerinden gelen kötü kokular, çevredeki esnafı alarma geçirdi. Polislerin ihbar üzerine girdiği iş yerinde bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleri bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Osmaniye’de korkunç olay: İş yerinde bir kadın ve erkek cesedi bulundu
Yayınlanma:

Olay, Osmaniye’nin Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin üç gündür açılmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine çevredeki iş yeri sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine giren ekipler, depo olarak kullanılan arka bölümde bir kadın ve bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polisin kimlik tespit çalışmalarında cesetlerin Melek K. ve Abdullah Y.’ye ait olduğu öğrenildi. Yapılan ilk incelemelere göre, iki kişinin yaklaşık üç gün önce yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Polis ekipleri iş yerinde detaylı inceleme yaparken, olay yeri güvenlik şeridiyle kapatıldı. İncelemelerin ardından Melek K. ve Abdullah Y.’nin cenazeleri otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Bursa’da feci kaza: Eski Belediye Başkanı hayatını kaybettiBursa’da feci kaza: Eski Belediye Başkanı hayatını kaybettiGündem
SGK uzmanı detayları paylaştı: Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yeni sigorta sistemi geliyor!SGK uzmanı detayları paylaştı: Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yeni sigorta sistemi geliyor!Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

osmaniye
Günün Manşetleri
"Müzakerecileri bombalamak çaresizliğin göstergesi"
“Netanyahu bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor”
“Türkiye’nin enerji geleceğinde nükleer başrolde”
Emmy kırmızı halısında Filistin mesajı
Bu sucuk markalarından uzak durun!
Türkiye’de ilk e-ticaret festivali 21 Kasım’da
Bütçe ağustos ayında fazla verdi
Körfezray Metrosu’nda TBM’ler Tünel Açmaya Başladı
Ulusal Kanal duruşma salonundan aktarıyor!
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
Çok Okunanlar
Bu sucuk markalarından uzak durun! Bu sucuk markalarından uzak durun!
Yeni haftaya yağmur uyarısı Yeni haftaya yağmur uyarısı
Altın fiyatları son dakika Altın fiyatları son dakika
Yarın sağanak bastıracak: Hazırlıklı olun! Yarın sağanak bastıracak: Hazırlıklı olun!
EGM promosyon ödemesi 2025 EGM promosyon ödemesi 2025