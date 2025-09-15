Osmaniye’de korkunç olay: İş yerinde bir kadın ve erkek cesedi bulundu

Olay, Osmaniye’nin Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin üç gündür açılmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine çevredeki iş yeri sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine giren ekipler, depo olarak kullanılan arka bölümde bir kadın ve bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polisin kimlik tespit çalışmalarında cesetlerin Melek K. ve Abdullah Y.’ye ait olduğu öğrenildi. Yapılan ilk incelemelere göre, iki kişinin yaklaşık üç gün önce yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Polis ekipleri iş yerinde detaylı inceleme yaparken, olay yeri güvenlik şeridiyle kapatıldı. İncelemelerin ardından Melek K. ve Abdullah Y.’nin cenazeleri otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.