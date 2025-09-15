Bursa’da feci kaza: Eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski Belediye Başkanı Mehmet Kaya yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, O.Y. idaresindeki otomobil ile 1999–2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Kaya’nın bulunduğu araç, Kozdere yolu üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, Mehmet Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaya’nın eşi Kadriye Kaya ve diğer aracın sürücüsü O.Y. yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.