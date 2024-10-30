Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Operasyonda, otomobilde yapılan aramada 33 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 zanlı tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Osmaniye'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine içinde Mahmut İ. ve Halil A'nın bulunduğu otomobili durdurdu.

Narkotik detektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, aracın bagajında 33 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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