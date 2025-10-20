Otogarda dehşet anları: Uzman çavuş etrafa kurşun yağdırdı, polis müdahale etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde otogarda korku dolu anlar yaşandı. Beylik tabancasıyla etrafa rastgele ateş açan uzman çavuş, polisin bacağına ateş etmesiyle etkisiz hale getirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Otogarda dehşet anları: Uzman çavuş etrafa kurşun yağdırdı, polis müdahale etti
Yayınlanma:

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogarı’nda meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan bir uzman çavuş, bilinmeyen bir sebeple yanında taşıdığı beylik tabancasıyla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

O sırada otogarda bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Silah seslerinin ardından vatandaşlar can havliyle peronlardan kaçışırken, otogarda kısa süreli kargaşa çıktı.

POLİS İKAZ ETTİ, 4 EL ATEŞ ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çağrılarına rağmen teslim olmayan şüphelinin, yaklaşık dört el ateş ettiği belirtildi.

Polis ekipleri, çevredeki sivillerin zarar görmemesi için dikkatli bir şekilde operasyon düzenledi. Uzman çavuş, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralıya olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame tamamlandı: 200 kişiye dava açıldı!Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame tamamlandı: 200 kişiye dava açıldı!Gündem
Altında dengeler değişti! Fiyatlar geriledi, işlem hacmi 9 milyarı geçtiAltında dengeler değişti! Fiyatlar geriledi, işlem hacmi 9 milyarı geçtiEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kocaeli
Günün Manşetleri
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında 200 kişiye dava açıldı!
Bakan Uraloğlu, Ulaştırma Bölge Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu
Bakan Kacır, İstanbul Kent Üniversitesi açılış programında konuştu
GSS borçlarına af ve erteleme geliyor
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum”
Bahçeli’den KKTC seçimine tepki
Tufan Erhürman yeni cumhurbaşkanı oldu
Bayraktar: ‘726 projeye hibe verdik, 26 milyon ton atık bertaraf ettik’
İsrail saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi
Çok Okunanlar
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! 1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı!
2026 asgari ücret için sürpriz tahmin: İki dev banka rakam verdi! 2026 asgari ücret için sürpriz tahmin: İki dev banka rakam verdi!
Altın yeni rekorun eşiğinde mi? Altın yeni rekorun eşiğinde mi?
GSS borçlarına af ve erteleme geliyor GSS borçlarına af ve erteleme geliyor
Meteoroloji’den sarı kodlu alarm! Meteoroloji’den sarı kodlu alarm!