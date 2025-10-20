Otogarda dehşet anları: Uzman çavuş etrafa kurşun yağdırdı, polis müdahale etti

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogarı’nda meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan bir uzman çavuş, bilinmeyen bir sebeple yanında taşıdığı beylik tabancasıyla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

O sırada otogarda bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Silah seslerinin ardından vatandaşlar can havliyle peronlardan kaçışırken, otogarda kısa süreli kargaşa çıktı.

POLİS İKAZ ETTİ, 4 EL ATEŞ ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çağrılarına rağmen teslim olmayan şüphelinin, yaklaşık dört el ateş ettiği belirtildi.

Polis ekipleri, çevredeki sivillerin zarar görmemesi için dikkatli bir şekilde operasyon düzenledi. Uzman çavuş, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralıya olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.