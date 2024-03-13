Özel'den AK Parti'ye HÜDA PAR çıkışı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deydi. AK Parti'ye Hüda Par ile ittifakı üzerinden yüklenen Özel, "kadınları sokak hayvanı gibi sahiplendirmek lazım diyenleri yanlarına aldılar" dedi. Özel, İyi Parti seçmeninden de oy istedi.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deydi. AK Parti'ye Hüda Par ile ittifakı üzerinden yüklenen Özel, "kadınları sokak hayvanı gibi sahiplendirmek lazım diyenleri yanlarına aldılar" dedi. Özel, İyi Parti seçmeninden de oy istedi.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sözlerle Cumhur İttifakı’na yüklendi. CHP'nin Dem Parti ile olan seçim ittifakını "Türkiye ittifakı" söylemiyle perdelemeye çalışan Özel, vatanın birliği ve bütünlüğünü savunduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı İzmir programının ikinci gününde Ödemiş, Tire ve Bayındır’ı ziyaret etti. Özel, 2019 seçimlerinde İyi Parti ile İzmir'in Tire ilçesinde ittifak yaptıklarını hatırlattı.

Özel, muhalefet seçmenini sandıkta CHP adayına oy vermeye davet etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Özgür Özel # chp # 31 mart seçimleri
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