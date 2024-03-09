Özgür Özel'den Dem Parti'ye Ankara garantisi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut Bağlıca'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu. Mansur Yavaş için "ayrım yapmayacak" dedi!

Özgür Özel'den Dem Parti'ye Ankara garantisi!
Editör: Seda Akyüz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut Bağlıca'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Dem Parti ile ilgili tartışmalar devam ederken Özel'den Ankaralı seçmene Mansur Yavaş için, "ayrım yapmayacak" açıklaması geldi. Türkiye İttifakı'ndan oy istediklerini söyleyen Özel, belediyelerde meclis çoğunluğa da dikkat çekti.


Yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. İktidar muhalefet seçim çalışmalarına hız verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca mahallesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın Dem Parti açıklamaları tartışılırken Özel'in Yavaş için, "ayrım yapmayacak" sözleri de dikkat çekti.

Özel, daha çok milliyetçi seçmenin yaşadığı Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu ve büyükşehirde de Mansur Yavaş için oy istedi.

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