Palamutun tacını çinekop kaptı! Son 30 yılın en bereketli balık sezonu

Haber: Esra Kırca

Balıkçıların yüzü gülüyor. Son 30 yılın en bereketli sezonu yaşanıyor. Vatandaş ise fiyatlar ne olursa olsun balıktan vazgeçmiyor... Tüketici bu sezon palamuta doydu.

Sindirim sistemini düzenliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik sağlığına iyi geliyor.

Faydaları saymakla bitmeyen balık, et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yoğun tercih ediliyor.

Tüketici fiyatlardan, balıkçılar ise hamsiye getirilen kotadan şikayetçi...