Palamutun tacını çinekop kaptı! Son 30 yılın en bereketli balık sezonu

Balıkçılar, son 30 yılın en bereketli sezonunu yaşıyor. Sezona palamut bereketiyle başlandı. Bu günlerde palamudun tacını çinekop devraldı. Peki şu anda balıkta son durum ne? Fiyatlar ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlanma:

Haber: Esra Kırca

Balıkçıların yüzü gülüyor. Son 30 yılın en bereketli sezonu yaşanıyor. Vatandaş ise fiyatlar ne olursa olsun balıktan vazgeçmiyor... Tüketici bu sezon palamuta doydu.

Sindirim sistemini düzenliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik sağlığına iyi geliyor.

Faydaları saymakla bitmeyen balık, et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yoğun tercih ediliyor.

Tüketici fiyatlardan, balıkçılar ise hamsiye getirilen kotadan şikayetçi...

"Cemal" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı! Süleymanı ve Mühendis, Tahran'da anıldı"Cemal" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı! Süleymanı ve Mühendis, Tahran'da anıldıDünya
balık sezonu
Günün Manşetleri
Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
Ferdi Tayfur'un cenaze töreni belli oldu
"Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı
Hakan Fidan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması
Özel'den DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama
DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüştü
HTŞ'den PKK/YPG bölgesine ilaç ve aşı
Gazze'deki can kaybı 45 bini aştı
MSB'den kritik Suriye mesajı
Çok Okunanlar
"Cemal" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı "Cemal" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı
Palamutun tacını çinekop kaptı Palamutun tacını çinekop kaptı
Pentagon, Türkiye'ye karşı üs kuruyor Pentagon, Türkiye'ye karşı üs kuruyor
5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! 5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu!
BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak