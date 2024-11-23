Park halindeki araca silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Edirne'nin Keşan ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Anafartalar Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde olan bir otomobilin içinde aralarında husumet olduğu belirtilen kişileri gören A.Ö. yanındaki ruhsatsız tabancayla araca ateş etti.

Araçtaki M.E.S, açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybederken F.D. ve D.K. yaralandı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, A.Ö'yü saldırıda kullandığı tabancayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.