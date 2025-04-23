Park halindeki araçtan tonlarca midye çıktı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak su ürünleri avcılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirdi.

Çarşamba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan park halindeki bir araçta yapılan aramada, tam 2 ton kaçak midye ele geçirildi. Midyelerin yasa dışı yollarla avlandığı ve ticari amaçla taşındığı tespit edildi.

SÜRÜCÜYE HEM ÇEVRE HEM TRAFİK CEZASI

Araç sürücüsüne, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı. Ancak cezalar bununla sınırlı kalmadı.

Yapılan kontrollerde, sürücünün alkollü olduğu, ehliyetsiz araç kullandığı ve aracın muayenesiz olduğu belirlendi. Bu ihlaller nedeniyle ek olarak 51 bin 371 lira ceza kesildi. Böylece toplam ceza tutarı 89 bin 141 liraya ulaştı.

KAÇAK MİDYELER DENİZE GERİ BIRAKILDI

Emniyet yetkilileri, doğadan izinsiz ve denetimsiz şekilde toplanan su ürünlerinin hem çevreye zarar verdiğini hem de ekosistemde ciddi tahribata yol açtığını vurguladı. Bu nedenle ele geçirilen 2 ton midye, yeniden denize bırakılarak doğal yaşam alanlarına iade edildi.