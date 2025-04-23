Park halindeki araçtan tonlarca midye çıktı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kaçak avcılıkla elde edilen 2 ton midyeye emniyet ekipleri tarafından el konuldu. Denetimde araçta yapılan aramada ortaya çıkan midyeler denize bırakılırken, sürücüye hem çevre hem trafik kurallarını ihlalden toplam 89 bin lira para cezası kesildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Park halindeki araçtan tonlarca midye çıktı
Yayınlanma:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak su ürünleri avcılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirdi.

Çarşamba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan park halindeki bir araçta yapılan aramada, tam 2 ton kaçak midye ele geçirildi. Midyelerin yasa dışı yollarla avlandığı ve ticari amaçla taşındığı tespit edildi.

SÜRÜCÜYE HEM ÇEVRE HEM TRAFİK CEZASI

Araç sürücüsüne, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı. Ancak cezalar bununla sınırlı kalmadı.

Yapılan kontrollerde, sürücünün alkollü olduğu, ehliyetsiz araç kullandığı ve aracın muayenesiz olduğu belirlendi. Bu ihlaller nedeniyle ek olarak 51 bin 371 lira ceza kesildi. Böylece toplam ceza tutarı 89 bin 141 liraya ulaştı.

KAÇAK MİDYELER DENİZE GERİ BIRAKILDI

Emniyet yetkilileri, doğadan izinsiz ve denetimsiz şekilde toplanan su ürünlerinin hem çevreye zarar verdiğini hem de ekosistemde ciddi tahribata yol açtığını vurguladı. Bu nedenle ele geçirilen 2 ton midye, yeniden denize bırakılarak doğal yaşam alanlarına iade edildi.

MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinden acı haberMSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinden acı haberGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Doğu Perinçek'ten 23 Nisan mesajı
Bugün toplu taşıma ücretsiz!
Erken seçim tartışmasına Bahçeli noktayı koydu
Türk Altın: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
Çok sayıda ölü ve yaralı var
FETÖ'nün en kritik isimleri tek tek deşifre oldu
Bakan Uraloğlu'ndan Şam ziyareti
Halk 'enflasyon düşüyor' sözlerine inanmıyor
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor
İstanbul’da zehir tacirlerine büyük darbe!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında şok dalgalanma Altın fiyatlarında şok dalgalanma
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Altın mı euro mu? Altın mı euro mu?
Altına hücum bankaları alarma geçirdi: Kredi kartı limitleri hakkında yeni karar! Altına hücum bankaları alarma geçirdi: Kredi kartı limitleri hakkında yeni karar!
MSB duyurdu! MSB duyurdu!