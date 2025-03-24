Parkta oyun oynayan çocuklar dehşet yaşadı! Kafatası buldular

Burdur’un Tepe Mahallesi’ndeki bir parkta oyun oynayan iki çocuk, yerde insan kafatasına rastladı. Durumu hemen ailesine bildiren çocukların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Parkta oyun oynayan çocuklar dehşet yaşadı! Kafatası buldular
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Burdur’un Tepe Mahallesi’ndeki bir parkta oyun oynayan iki çocuk, yerde insan kafatasına rastladı. Durumu hemen ailesine bildiren çocukların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kafatasını detaylı incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Yapılan ilk incelemelerde, bölgenin Burdur’un eski mezarlık alanlarından biri olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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