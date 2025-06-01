Pazartesi son gün: Ödemeyen ceza alacak!

GİB’den yapılan açıklamada, yapılandırma kapsamında taksitle ödeme seçeneğini tercih eden mükelleflerin borç ödemelerine devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bir takvim yılı içinde üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırmanın bozulacağı vurgulandı.

Mayıs ayında ödenmesi gereken 24’üncü taksitin en geç 2 Haziran tarihine kadar yatırılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu yıl içinde ödenmeyen ya da eksik ödenen taksitlerin, 30 Haziran’a kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödenebileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu nedenle, yapılandırmanın geçerliliğini yitirmemesi için taksitlerin belirlenen sürede ödenmesi büyük önem taşımaktadır" denildi.