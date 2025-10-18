Pencereden atladı, fidye planı çöktü: İstanbul’da Faslı çift 4 gün kabus yaşadı

İstanbul Eyüpsultan’da, turist olarak Türkiye’ye gelen Faslı nişanlı çift, fidye talebiyle kaçırılarak 4 gün boyunca inşaat halindeki bir binada rehin tutuldu. Kadının pencereden atlamasıyla ortaya çıkan olayda polis çiftleri kurtardı, bir şüpheli tutuklandı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, turist olarak Türkiye’ye gelen Fas uyruklu nişanlı çift, fidye için kaçırılıp 4 gün boyunca rehin tutuldu. Kadının pencereden atlamasıyla olay ortaya çıktı. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla çifti kurtardı, bir şüpheliyi yakaladı.

PENCEREDEN ATLADI

Olay, 8 Ekim Çarşamba günü saat 15.10 sıralarında Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Sokaktaki inşaat halindeki bir binanın penceresine çıkan kadın, Arapça bağırarak yardım istedi.
Panik içinde pencereden atlayan kadını gören çevredekiler hemen polis ekiplerine haber verdi.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNDULAR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, birinci kattan atlayarak hafif şekilde yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Kadının Fas uyruklu A.H. (30) olduğu belirlendi. Kadının ifadesi üzerine binaya giren polis, nişanlısı H.R. (29)’u bir odada elleri ve ayakları bağlı şekilde buldu.

Polis, inşaatta yaptığı aramalarda 4 cep telefonu, bir kama ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

18 BİN DOLAR FİDYE İSTEMİŞLER

Faslı çift, polis merkezinde verdikleri ifadede İstanbul’a turist olarak geldiklerini ve kendilerini Afganistan uyruklu kişilerin kaçırdığını söyledi. Çift, 4 gün boyunca bağlanarak rehin tutulduklarını ve şüphelilerin ailelerinden 18 bin dolar fidye istediklerini belirtti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kaçan şüphelilerden Afganistan uyruklu Z.Ş. (18) yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde mağdur çifte ait 3 cep telefonu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

