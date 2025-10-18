İstanbul E-5’te peş peşe kazalar: Otobüs yoldan çıktı, TIR devrildi

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle E-5 Karayolu’nda kayganlaşan zemin iki ayrı kazaya neden oldu. Büyükçekmece E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde seyir halindeki bir İETT Özel Halk Otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yoldan çıktı.

Olay güvenlik kameralarına yansırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Görüntülerde otobüsün kayarak yoldan çıkması ve yan dönmesi anbean görüldü.

TIR DEVRİLDİ, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

E-5 Karayolu Büyükçekmece Mimar Sinan istikametine seyir eden bir TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden açıldı.

Kazalarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı, ancak yağışın etkisiyle bölgede trafik yoğunluğu sabah saatlerinde uzun süre devam etti.