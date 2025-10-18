Gazze’de insanlık dışı görüntü: Cenazeler organları alınmış halde teslim edildi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunu Filistinlilerin naaşlarından organ çalmakla suçladı.

Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Filistinlilerin naaşlarından organ çalmasını “vahşi bir suç” olarak nitelendirdi.

Sevabite, olayı ortaya çıkarmak üzere uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu.

“CENAZELER İÇLER ACISI DURUMDAYDI”

Sevabite, İsrail'in son üç günde Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla 120 cenazeyi teslim ettiğini belirtti.

“Cesetlerin çoğu içler acısı bir durumda geldi. Bu durum, sahiplerinin sahada infaz edildiğini ve sistematik işkenceye maruz kaldığını gösteriyor.”

“GÖZLERİ BAĞLI, ORGANLARI EKSİK CENAZELER”

Gazze hükümeti yetkilisi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bazı şehitlerin cenazeleri gözleri bağlı, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde gönderildi. Diğerlerinin bedenlerinde ise boğma izleri ve boyunlarında ipler bulunuyor, bu da kasten öldürme vakalarına işaret ediyor. Pek çok Filistinlinin de gözler, kornealar ve diğer organlar gibi bazı kısımları eksikti.”