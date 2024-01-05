Pendik'te Doğal Gaz Patlaması! 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

İstanbul'un Pendik ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Ahmet Yesevi Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın girişindeki doğal gaz borusunda patlama meydana geldi.

Nedeni bilinmeyen patlamanın ardından çıkan yangın dolayısıyla binada yaşayan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, sağlık ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz kutusundaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, doğal gaz ekipleri de binanın gaz akışını durdurdu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin emniyet ekipleri çalışma başlattı.