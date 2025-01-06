Pendik’te drift yapan kadına rekor ceza!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak 2025 günü saat 14.00 sıralarında Pendik’te bir aracın drift yaptığına dair görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Çamlık Mahallesi’ndeki bir otoparkta drift yapan sürücünün kimliği plakadan tespit edildi. Ş.Y. isimli kadın sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun “drift yapmak” maddesi kapsamında 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyeti iki ay süreyle iptal edilirken, aracı da iki ay boyunca trafikten men edildi.