Peş peşe depremler! Büyük deprem mi geliyor? Üşümezsoy açıkladı

Sındırgı, geçtiğimiz haftalarda 6.1 büyüklüğündeki depremle gündeme gelmişti. Bu kez de 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde üç sarsıntı yaşandı. Depremler İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada vatandaşlara paniğe kapılmamaları çağrısında bulundu. Üşümezsoy, “Sındırgı’daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem olacağı anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır” dedi.

"20 KİLOMETRELİK FAY KIRILDI"

Üşümezsoy, küçük depremlerde yalnızca birkaç kilometrelik fay parçalarının kırıldığını, büyük depremlerde ise onlarca kilometrelik fayın harekete geçtiğini hatırlattı. Sındırgı’daki son depremde yaklaşık 20 kilometrelik bir fayın kırıldığını vurgulayan uzman, bu nedenle artçı sarsıntıların uzun süre devam edeceğini ifade etti.