Polis aracı ile servis minibüsü çarpıştı: yaralılar var!

Kaza, saat 14.00 sıralarında Esenler O-3 Tem bağlantı yolu Atışalanı çıkışında yaşandı. İddiaya göre, yolcu indirmek için aniden yavaşlayan servis minibüsüne, arkadan gelen polis aracı çarptı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 polis memuru ve serviste bulunan 2 kişi yaralandı. 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.