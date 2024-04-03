Polis aracı ile servis minibüsü çarpıştı: yaralılar var!
Olay, Esenler O-3 Tem bağlantı yolunda meydana geldi. Polis aracı ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Esenler O-3 Tem bağlantı yolu Atışalanı çıkışında yaşandı. İddiaya göre, yolcu indirmek için aniden yavaşlayan servis minibüsüne, arkadan gelen polis aracı çarptı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 polis memuru ve serviste bulunan 2 kişi yaralandı. 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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