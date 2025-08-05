“Polisiz, savcıyız” diyerek 3,7 milyonluk vurgun yaptılar! 7 ilde eş zamanlı operasyon

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp milyonlarca lira haksız kazanç sağlayan 8 kişi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
“Polisiz, savcıyız” diyerek 3,7 milyonluk vurgun yaptılar! 7 ilde eş zamanlı operasyon
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında büyük bir dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini “polis” ve “savcı” olarak tanıtan şüphelilerin, bu yolla toplam 3 milyon 732 bin 298 lira tutarında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şebekeye yönelik operasyon, Samsun merkezli olarak Şanlıurfa, Hatay, Hakkari, Trabzon, Manisa, Muğla ve Bursa illerini kapsayacak şekilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE, 8 ŞÜPHELİ EVLERİNDE YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda dolandırıcılıkla bağlantılı 10 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 2’sinin halen cezaevinde olduğu, 8 şüphelinin ise ikamet adreslerinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Söz konusu materyaller, olayla bağlantılı delil olup olmadığının tespiti amacıyla incelemeye alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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