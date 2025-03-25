Porsuk Çayı’nda kahreden olay: Yaşlı kadının cesedi bulundu

Eskişehir’de sabah saatlerinde Adalar Bulvarı üzerinde bulunan Gondol İskelesi’nde korkunç bir olay yaşandı. Gondolları temizleyen personel, suyun içinde hareketsiz halde duran bir kadını fark etti. Durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildiren çalışanlar, olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesini sağladı.

Olay yerine gelen ekipler, suyun içinde bulunan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerde cesedin, dün gece hakkında kayıp başvurusu yapılan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş’a ait olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, yaşlı kadının ölümüne ilişkin detaylı inceleme başlatırken, cesedin Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.