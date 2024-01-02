Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi

Yalova'nın Armutlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Suriye'den kaçak yollarla yurda getirilen Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi.

Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Armutlu'da bir ikamette tarihi eser olduğu duyumu üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ile çalışma yürüttü.

Suriye'den Kaça Getirildi

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.M'ye ait iki adreste arama yapan ekipler, Suriye'den kaçak yolarla Türkiye'ye sokulduğunu değerlendirdiği, 88 santimetreye 75 santimetre ebatında Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.M. hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı belirtildi.

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