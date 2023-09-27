Saatler Hep O Acıyı ve Hep O Anı Gösterecek! 6 Şubat 2023 Saat 04.17

Adıyaman merkezdeki Saat Kulesi’nde bulunan ve 4 farklı yöne bakan saatler vatandaşların talepleri doğrultusunda belediye kararı ile 04.17’de kalacak. Depremin unutulmaması için bundan sonra akrep ve yelkovanı hareket etmeyecek olan saatler hep 04.17’yi gösterecek. Depremden önce 4 saatin 3’ü 04.17’yi gösterirken, depremden önce bozulan ve farklı bir saat diliminde olan saat de 04.17’ye ayarlandı.

Saatler Hep O Acıyı ve Hep O Anı Gösterecek!

Saat Kulesi yeniden boyanarak, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı’nda belediye ekipleri tarafından peyzaj çalışması yapıldı. Kavşağa çam, gül ve çeşitli süs bitkileri dikildi. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da depremin simgesi olan Saat Kulesi’nde incelemede bulunarak fidan dikti.

Başkan Süleyman Kılınç, depremin simgesi olan Saat Kulesi’ndeki saatlerin depremi unutturmamak adına 04.17’yi göstereceğini belirterek, “6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde saat kulesindeki saatlerimiz 04.17’de durdu. Dolayısıyla depremin simgesi oldu. Unutturmama adına bu tür simgesel yapıların korunması lazım. Korumamız gerekiyor ki yeni nesiller, tekrar buna göre tedbir alsın. O yüzden burayı korumaya aldık. Peyzajını şu an yapmaya çalışıyoruz. Yapı biraz hasar görmüştü. Yapı onarıma alınarak boyası yapıldı. Etrafına fidanlar ve süs bitkileri dikerek zenginleştiriyoruz” dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın ise, saatin 04.17’de kalması gerektiğini belirterek, depremin simgesi olan saat kulesinin bu haliyle bırakılması gerektiğini kaydetti.