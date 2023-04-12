Sağanak nedeniyle 4 il sele teslim oldu

Tunceli'de, Munzur Çayı'nın taşması sonucu Tunceli-Ovacık kara yolunda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı. Elazığ, Şanlıurfa ve Aksaray'da da sağanak yağış nedeniyle bazı noktaları su bastı.

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Tunceli'de bir süredir etkili olan sağanak, Munzur Çayı'nın üç faklı noktasında taşkına neden oldu.

Tunceli-Ovacık kara yolunda bir minibüs ve içerisindeki 11 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç ve yolcular iş makinesi desteğiyle bulundukları yerden kurtarıldı.

Elazığ'da sokaklar göle döndü. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı.

Şanlıurfa'da Halfeti, Bozova ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aksaray'da sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ardahan ve Kars'ta nisan ayında kar yağışı devam ediyor. Gece etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kara dönüştü. Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi karla kaplandı.

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