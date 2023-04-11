İstanbul'da değişmeyen manzara: Yağmur yağdı trafik felç oldu

Avrupa Yakası D-100 kara yolu Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.

Haliç Köprüsü'nde her iki istikamette trafik akışının yoğun olduğu görülürken, Haliç'ten Küçükçekmece'ye kadar da trafik yoğunluğu gözlendi.

Avcılar Parseller'de yoğunlaşan trafik, Büyükçekmece'ye kadar devam etti. Ankara istikametinin ise akıcı olduğu görüldü.

TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe mevkisinden Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ne kadar çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.

Büyükdere Caddesi, Maslak TEM katılımında da yoğunluk gözlendi.

TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa'dan Avcılar'a kadar trafik yoğun seyretti. Mahmutbey mevkisinde ise her iki istikamette trafikte yoğunluk oldu.

Avcılar ile Beylikdüzü arasında Ankara ve Edirne istikameti yan yol ve ana yollarda trafik yoğunluğu gözlendi.

TEM Otoyolu'nda Bahçeşehir, Esenyurt ve Haramidere bağlantı yollarında yoğunluk yaşandı.

D-100 kara yolu ile TEM arasında bağlantıyı sağlayan O-3'te ise TEM istikametinde trafiğin yoğunluğunun yer yer arttığı görüldü. O-3 Otogar bağlantı yolunda trafiğin durma noktasına geldiği gözlendi.

Sahil yolunda da Atatürk Havalimanı istikametinde Bakırköy'den başlayan trafik, Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme mevkisine kadar etkili oldu.

Basın Ekspres Yolu TEM istikametinde de trafik yoğunluğu yaşandı.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu Acıbadem bağlantısından başlayan trafik yoğunluğu Sancaktepe'ye kadar ulaştı.

Sultanbeyli'den itibaren Çamlıca gişelerine kadar yoğunluk yaşandı. FSM Köprüsü ile TEM Ataşehir bağlantısı arasında da araçlar güçlükle ilerledi.

D-100 kara yolunda Uzunçayır'dan başlayan trafik yoğunluğu Kartal yönünde Maltepe'ye kadar ulaşırken, Kadıköy yönünde de Kartal Köprüsü ile Bostancı Köprüsü arasında yoğunluk görüldü. Şile yolunun Ümraniye ve Tepeüstü mevkileri de trafik yoğunluğunun çok yüksek olduğu diğer noktalar.

D-100 kara yolunda Kartal ve Maltepe arasında her iki yönde de yoğunluk yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87'yi geçti.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK YAŞANDI

Bu arada, akşam saatlerinde evlerine dönen vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında da yoğunluk oluşturdu.

Mecidiyeköy'de ana arterlerdeki metro, metrobüs ve İETT aktarma noktalarında yoğunluk yaşandı.