Basın mensupları Tuzla'da buluştu

Tuzla Belediyesi, Geleneksel Basın Mensupları Sahur Buluşmalarından birini daha tamamladı.



İstanbul’da yazılı ve görsel medyada görev yapan Genel Yayın Yönetmenleri, Haber Müdürleri, İstihbarat Şefleri, Köşe Yazarları ve Haber Spikerler Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sahur programında bir araya geldi.



Tuzla Sahilde düzenlenen geceye basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.



Yaklaşık 3 saat süren programda Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, basın mensupları ile yakından ilgilenerek tek tek sohbet etti.



Başkan Yazıcı "gerçek gazeteciler gözümüz oldu, kulağımız oldu" sözleriyle gazetecilik mesleğinin önemini anlattı.



