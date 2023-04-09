Gazipaşa'nın sahillerini ranta açan plana vatandaşlardan tepki

Antalya'nın güzel ilçesi Gazipaşa'da eşsiz sahiller imara açılıyor. Bakir cennetin sahillerinin turizme açılmasını öngören imar planına vatandaşlar tepki gösteriyor. Yıllardır hem hukuksal hem de eylemsel mücadele eden vatandaşlar, “kıyılardaki yanlış planlamaya geçit vermeyeceğiz” dedi.

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Antalya'nın güzel ilçesi Gazipaşa'da eşsiz sahiller imara açılıyor. Bakir cennetin sahillerinin turizme açılmasını öngören imar planına vatandaşlar tepki gösteriyor. Yıllardır hem hukuksal hem de eylemsel mücadele eden vatandaşlar, Antalya Attalos Heykeli önünde bir araya geldi. Gazipaşa Hepimizin Platformu öncülüğünde vatandaşlar bir kez daha, “kıyılardaki yanlış planlamaya geçit vermeyeceğiz” dedi.

Doğal sit alanı statüsündeki Selinus sahilinde yapılmak istenen 2508 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel için ÇED toplantısı yapıldı. Deprem nedeniyle ülke yas tutarken, 8 Şubat’ta yapılan toplantı tepki çekti ve o tepkiler sürüyor.

Sahiller ayrıca Akdeniz foklarının son sığınaklarından ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı. Akdeniz’in sessiz cennetinin topraklarında yetişmeyen ürün neredeyse yok. Uygun iklimiyle ilçe, tropikal meyve ambarı.

Vatandaşlar, Gazipaşa Hepimizin Platformu öncülüğünde mücadele ediyor. Bu kez de Antalya Attalos Heykeli önünden yetkililere seslendiler. Gazipaşa'nın yanlış turizm planlamaları dışında kalmasını istediler.

Platform adına açıklama yapan Ziraat Mühendisi Yavuz Çetin, vatandaşların talebini dile getirdi.

Açıklamaya Kent Konseyi, Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Tüketiciyi Koruma Derneği, Cumhuriyet Kadınları Kepez ve Konyaaltı Şubeleri, Vatan Partisi İl ve Gazipaşa İlçe Başkanlıkları ile çok sayıda dernek ve vatandaş da katılarak destek verdi.

# antalya

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