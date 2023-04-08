Yıldırım Belediyesi'nden sıfır atık hamlesi: Uyumayan Kütüphaneler çevre bilinci aşılıyor

Bursa'nın merkez ilçesi Yıldırım'da, çevre bilincinin oluşturulduğu "Sıfır Plastik" vurgusu ile açılan ve 7/24 hizmet veren Türkiye'nin en modern uyumayan kütüphaneleri gençlerin adeta buluşma noktası oldu.



Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane ve ardından 24 saat esası ile hizmet veren Mimar Sinan Kütüphanesi sadece Yıldırım'da değil tüm Bursa'nın yararlandığı dev bir kültür hizmetine dönüştü.



Yıldırım Belediyesi'nin açtığı çevre temasının işlendiği sıfır plastik vurgusunun yapıldığı Uyumayan Kütüphanelerde öğrencilere su mataraları dağıtımı yapıldı. Öğrenciler su arıtma ünitelerinde mataraları ile su içerek plastik kullanımını sıfıra indiriyor.





GENÇLİĞİN BULUŞMA NOKTASI HALİNE DÖNÜŞTÜ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kütüphanelere ulaşımın çok kolay olduğunu, kentin her yerinden misafir aldığını söyledi: