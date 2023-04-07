Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Projesindeki o duraklar

Ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti ve bisiklet gibi imkanlarla İstanbulluları buluşturacak projenin açılışı için geri sayım başladı.

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Ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti ve bisiklet gibi imkanlarla İstanbulluları buluşturacak projenin açılışı için geri sayım başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ne ilişkin, "İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan bir büyük bir eseri daha tamamlıyoruz. Projede şu anda yüzde 87 oranında fiziki ilerlemeyi bitirmiş olduk." dedi.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı durakları şu şekilde:

• Sirkeci

•  Cankurtaran

• Kumkapı

• Yenikapı

• Cerrahpaşa

• Kocamustafapaşa

• Yedikule

•  Kazlıçeşme

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sirkeci # kazlıçeşme

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