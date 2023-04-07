Tarihin en büyük yangını sonrası Manavgat ayağa kalktı: Afet köyleri yeniden inşa edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yarasını hızlıca sarmak ve hayatı normale çevirmek adına yeni konut ve iş yerleri 1 yıl içerisinde inşa edilerek teslim ediliyor.

YANGININ KÜLE ÇEVİRDİĞİ MANAVGAT’I ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YENİDEN AYAĞA KALDIRDI

Tarih 28 Temmuz 2021. Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarihin en büyük yangınlarından biri yaşandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği yangında 60 bin hektar alan kül oldu. 2 binin üzerinde ev, ahır ve iş yeri büyük yangında zarar gördü.

Yangının hemen ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilçeyi yeniden ayağa kaldırmak için bütün imkânlarını seferber etti. 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla ve teknolojinin tüm imkânlarıyla hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar hızlıca tamamlandı. Bakanlık tarafından afetzedelere ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı. Vatandaşlar güvenli yerlere taşındı. Bir yandan da yeni köyün inşası için çalışmalar sürdürüldü. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun bir şekilde planlaması yapıldı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. 210 milyon liralık destekle İller Bankası altyapı-üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi.

BİR YILDA TESLİMLER BAŞLADI

Bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun 145 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 907 köy evinin inşası başladı. 447 ev teslim edildi. Hedef, Mayıs ayının sonuna kadar tüm köy evlerini hak sahiplerine teslim etmek.

TOKİ tarafından Manavgat’ta 363 konut ve 1 adet köy konağı, Akseki’de 64 adet konut, 1 adet köy konağı ile 1 adet şadırvan olmak üzere, toplam 427 konut 2 adet köy konağı, 1 adet şadırvan ve çocuk oyun alanları-spor sahaları gibi sosyal yaşam alanları yapıldı.

Bununla birlikte, sosyal konut kapsamında 222 konut, 1 millet bahçesi tamamlanarak teslimleri yapıldı.

1 YILDA 2 MİLYON YENİ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ KONUT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, “asrın felaketi” olarak değerlendirilen, Kahramanmaraş merkezli olarak, kentin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle yaklaşık 14 milyon insanın etkilendiği bölgelerde de yaralar sarılıyor. Bakanlık, deprem ülkesi olan Türkiye’de kentsel dönüşümü siyaset üstü bir mesele olarak görüyor ve sahada 250 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini fiilen devam ettiriyor. Bu kapsamda “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi dâhilinde 250 bin sosyal sosyal konut ve 1 milyon konut amaçlı arsanın yapımına devam ediliyor. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli depremlerin ardından yapılan hasar tespitler sonucunda köy evleriyle birlikte 650 bini aşkın konutun yapımı ile birlikte son bir yıl içerisinde ülkemize 2 milyonu aşkın yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak.

AFET BÖLGELERİNDE ÇALIŞMALAR EŞ ZAMANLI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2020 yılı ve 2022 yaşanan afetlerin ardından Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da eş zamanlı çalışmalar yürütüyor.

Bugüne kadar; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 33 bin 821 adet konutun inşası tamamlandı.

İzmir’deki 5 bin 061 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 604 adet konutun yapımı tamamlandı.

23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu ve Sinop’ta bin 265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor. Ayrıca Kastamonu Bozkurt ilçesinde üretilen konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam bin 450 konut ve 730 ahır inşa edildi.

Bakanlık eliyle afet bölgelerinde yapılan diğer konutlarla birlikte 45 bin konut, iş yeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek.