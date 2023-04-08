Soylu depremzedeleri ziyaret etti: O isteği geri çevirmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan konteyner ve çadır kentlerdeki depremzedelerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında yanına gelen tekerlekli sandalyedeki vatandaşın isteği üzerine, Soylu hemen telefona sarılarak gerekli talimatları verdi.

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Süleyman Soylu, ilk olarak AFAD - Sultanbeyli Belediyesi Geçici Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek burada kalan depremzedelerle sohbet etti.

Vatandaşların daveti üzerine bazı konteynerleri de ziyaret eden Soylu, buradaki çocuklarla yakından ilgilendi.

Soylu, tekerlekli sandalyeyle yanına yaklaşan bir depremzedenin tedavisi ve akülü araba isteğine ilişkin telefonla ilgili kişilere talimat verdi.

Bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Soylu, yapımı devam eden konteyner kentlerdeki çalışmaları inceledi.

Ardından başka bir konteyner kente geçen Soylu, kırsaldaki Bektaşlı Mahallesi'ndeki çadır bölgesinde de vatandaşların taleplerini dinledi.

Buradaki konteyner barınma bölgesi çalışmalarını da inceleyen Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'ne hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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