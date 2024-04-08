Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı!

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir uyarı videosu paylaştı. Koca "112 Acilin hayat kurtarma çabasının önü kesilmemeli" başlığı altında sürücülere davette bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı!
Editör: Yağmur Biçen

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyası üzerinden vatandaşlara bir uyarı videosu paylaştı. Bakan Koca paylaşımında; "112 Acilin hayat kurtarma çabasının önü kesilmemeli.
Ramazan Bayramı sebebiyle yapılan seyahatlerde, şu ana dek, maalesef 570’in üzerinde trafik kazası yaşandı. Bütün sürücüleri kurallara uymaya, 112 Acil Sağlık Ekiplerine kolaylık sağlamaya davet ediyoruz.

Bolu’da bir zincirleme trafik kazasının gerçekleştirdiği noktaya, emniyet şeridinin kural dışı kullanılması sebebiyle ekiplerimiz ulaşmakta güçlük çekti. Kaza geçirenler ve ekiplerimiz açısından kritik bu anların pek çok örneği var. Kuralların ihlalinden doğan cezayı ödemek, bir insanın hayatını geri getirmez. Bütün yolculuklar mutlulukla tamamlanmalı." dedi.

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