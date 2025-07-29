Sağlık müdüründen kritik uyarı: "Kapı ve pencereleri kapalı tutun, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, son günlerde etkisini artıran aşırı sıcak hava koşulları ile çevre illerde meydana gelen orman yangınlarının, halk sağlığını tehdit ettiğini açıkladı. Damkacı, özellikle solunum yolu rahatsızlıkları açısından ciddi riskler oluştuğuna dikkat çekti.

Dr. Ferhat Damkacı, vatandaşların sağlıklarını koruyabilmeleri adına dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu. Damkacı açıklamasında, “Vatandaşların kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları, dış ortamda uzun süre bulunmaktan kaçınmaları gerekli. Kalp-damar hastalıkları, diyabet, beyin damar hastalıkları, solunum sistemi rahatsızlıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları gibi kronik rahatsızlığı bulunanların bu süreçte çok daha dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

HAVA KALİTESİ DÜŞTÜ

Yaşanan sıcak hava dalgası ve orman yangınlarının etkisiyle hava kalitesinin ciddi oranda düştüğünü belirten Damkacı, halk sağlığının korunabilmesi için bireysel önlemlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, “Vatandaşlarımızdan resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.