Sahte raporla devletten “engelli aylığı” aldılar! 3 kişi yakalandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, usulsüz şekilde engelli raporu düzenleyerek devletten “engelli aylığı” alınmasını sağladıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cizre Devlet Hastanesi’nde farklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenlendiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, bu raporlarla Şırnak Sosyal Güvenlik Kurumundan haksız kazanç elde edildiği ortaya çıktı. Elde edilen deliller doğrultusunda, kamera kayıtları, banka hesap hareketleri ve teknik takip sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.