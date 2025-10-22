Sahte raporla devletten “engelli aylığı” aldılar! 3 kişi yakalandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, usulsüz şekilde engelli raporu düzenleyerek devletten engelli aylığı alan şahıslara kolaylık sağladıkları tespit edilen 3 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sahte raporla devletten “engelli aylığı” aldılar! 3 kişi yakalandı
Yayınlanma:

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, usulsüz şekilde engelli raporu düzenleyerek devletten “engelli aylığı” alınmasını sağladıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cizre Devlet Hastanesi’nde farklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenlendiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, bu raporlarla Şırnak Sosyal Güvenlik Kurumundan haksız kazanç elde edildiği ortaya çıktı. Elde edilen deliller doğrultusunda, kamera kayıtları, banka hesap hareketleri ve teknik takip sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şantiye'de dehşet! Annesini yaraladı, iş arkadaşını öldürdüŞantiye'de dehşet! Annesini yaraladı, iş arkadaşını öldürdüYurt
İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek! 23 Ekim kesinti listesi ilçelere göre açıklandıİstanbul’da yarın elektrikler kesilecek! 23 Ekim kesinti listesi ilçelere göre açıklandıElektrik Kesintisi
Balıkesir’de deprem mi oldu? Sındırgı’da 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiBalıkesir’de deprem mi oldu? Sındırgı’da 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

engelli raporu
Günün Manşetleri
Sayıştay’a yeni üyeler belli oldu!
Sosyal medya kullanımı için yeni düzenleme
İşte sürücüleri bekleyen rekor cezalar!
Eski başkan yardımcısı "kayıt dışı araçları" tek tek anlattı!
5 bin 503 firmaya 9 ayda 8,8 milyar lira!
81 ilde denetim! Yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
Çok Okunanlar
Eşref Rüya 19. bölüm KANAL D CANLI İZLE! Eşref Rüya son bölüm full HD izle Eşref Rüya 19. bölüm KANAL D CANLI İZLE! Eşref Rüya son bölüm full HD izle
İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek! İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek!
Altın düşüşte! Dev banka "al" tavsiyesini çekti, uzmanlar kritik seviyeyi işaret etti! Altın düşüşte! Dev banka "al" tavsiyesini çekti, uzmanlar kritik seviyeyi işaret etti!
12 yılın en sert düşüşü yaşandı... 12 yılın en sert düşüşü yaşandı...
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı