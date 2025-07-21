Sakarya alev alev! Yangın Bilecik’e sıçradı, köyler boşaltılıyor

Alevlerin hızla yayıldığı bölgede ikinci bir köy daha tahliye edildi, vatandaşlar eşyalarını ve hayvanlarını traktörlerle taşıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sakarya alev alev! Yangın Bilecik’e sıçradı, köyler boşaltılıyor
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Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi’nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kontrol edilemeyerek Bilecik’in Osmaneli ilçesi sınırına sıçradı. Alevlerin hızla yayılması nedeniyle ekipler zamanla yarışıyor.

Yangının yayılma yönünde bulunan Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz köyü, dün ekipler tarafından tahliye edilmişti. Alevlerin ilerlemesiyle bugün de Büyükyenice köyünün boşaltılmasına karar verildi. Jandarma ekipleri köyde anons yaparak vatandaşları tahliyeye çağırdı.

Tahliye edilen köylerde yaşayan vatandaşlar, evlerinden çıkardıkları eşyaları traktörlerle güvenli bölgelere taşıyor. Aynı zamanda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da kamyonetlere yüklenerek bölgeden uzaklaştırılıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediyor. Uçaklar ve helikopterlerle havadan söndürme çalışmaları yürütülürken, kara ekipleri de iş makineleriyle sarp bölgelerde yol açarak alevlerin önünü kesmeye çalışıyor.

Orman İşletme, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma derneklerinin yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 464 personel, 72 arazöz, 22 su tankeri, 17 ilk müdahale aracı, 12 pikap, 2 dozer, 2 treyler ve hava araçları katılıyor.

HALK, SULAMA TANKERLERİYLE DESTEK VERİYOR

Yangına karşı mücadelede sadece ekipler değil, köylüler de seferber oldu. 100’ün üzerinde bölge sakini traktörleriyle yangının yön değiştirmesi için tarlaları sürüyor. Bazı vatandaşlar da traktörlerinin arkasına bağladıkları sulama tankerleriyle yangın söndürme ekiplerine destek sağlıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

sakarya orman yangını
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