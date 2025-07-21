Şakir Paşa Ailesi’ne final darbesi!

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük ilgi gören ‘Şakir Paşa Ailesi’ dizisi, ardı arkası kesilmeyen olaylarla gündemden düşmemişti. Dizi önce RTÜK’ten ceza aldı, ardından Şakir Paşa’nın torunları tarafından açılan davayla sarsıldı. Mahkemeden yayın durdurma kararı çıkmasının ardından ise sette art arda yangınlar çıktı. Set amiri, çıkan bir yangın sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tüm bu gelişmelerin ardından ‘Şakir Paşa Ailesi’ ilk sezonunun finalini planlanandan önce yapmıştı. Dizi, ikinci sezona zaman atlamasıyla başlamayı hedefliyordu. Hatta oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da dün katıldığı bir yayında, “ikinci sezonda yer alacağını” açıklamıştı.

İKİNCİ SEZON İPTAL

Ancak televizyon dünyasının güvenilir ismi Birsen Altuntaş’tan gelen son dakika haberi dizinin hayranlarını üzdü. Altuntaş’ın aktardığına göre, ‘Şakir Paşa Ailesi’nin ikinci sezonu iptal edildi.

Dizinin ikinci sezonunun iptal edilmesinin arkasında artan maliyetler yatıyor.