Sakarya’da 3 gün deniz yasağı! Kırmızı bayraklar çekildi
Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları ve rip akıntısı nedeniyle denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı.
Yayınlanma:
Karadeniz’e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Deniz şartlarının tehlikeli hale gelmesi üzerine ilçelerin kaymakamlıkları, vatandaşların can güvenliği için denize girmeyi yasakladı.
3 GÜNLÜK YASAK KARARI
Kaymakamlıklar tarafından alınan karara göre, elverişsiz deniz koşulları nedeniyle sahillerde 3 gün boyunca denize girişlere izin verilmeyecek. Yasak süresince sahillerde denetimler artırılacak.
Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, sahillerde kırmızı bayrak çekerek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor. Ekipler, özellikle dalga ve akıntı riskinin yüksek olduğu bölgelerde sürekli devriye halinde görev yapıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı