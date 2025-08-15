Sakarya’da 3 gün deniz yasağı! Kırmızı bayraklar çekildi

Karadeniz’e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Deniz şartlarının tehlikeli hale gelmesi üzerine ilçelerin kaymakamlıkları, vatandaşların can güvenliği için denize girmeyi yasakladı.

3 GÜNLÜK YASAK KARARI

Kaymakamlıklar tarafından alınan karara göre, elverişsiz deniz koşulları nedeniyle sahillerde 3 gün boyunca denize girişlere izin verilmeyecek. Yasak süresince sahillerde denetimler artırılacak.

Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, sahillerde kırmızı bayrak çekerek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor. Ekipler, özellikle dalga ve akıntı riskinin yüksek olduğu bölgelerde sürekli devriye halinde görev yapıyor.