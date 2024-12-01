Sakarya’da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Pamukova’da öğrencileri taşıyan bir midibüs devrildi. Kazada 7 öğrenci, 2 öğretmen ve şoför yaralanırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sakarya’da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, ilkokul öğrencilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Sapanca İlkokulu öğrencilerini Bakacak Mahallesi’ndeki Gençlik Kampı’ndan dönerken taşıyan 54 SA 870 plakalı araç, Kadıköy ve Karapınar mahalleleri arasında kaza yaptı.

Sapanca Belediyesi’ne ait Ö.G. yönetimindeki midibüs kazasında, şoför Ö.G., 7 öğrenci ve B.Y. ile M.K. isimli iki öğretmen yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Jandarma ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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