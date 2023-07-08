Sakarya'da şiddetli sağanak hayatı felç etti

Sakarya'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İş yerlerini su bastı, bir ev boşaltıldı. 3 kepçe ile bir greyder taşkın olan bölgede çalışma gerçekleştirdi.

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Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir ev boşaltıldı.

Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, kentin kuzey bölgelerinde etkili oluyor.

Kocaali ilçesine bağlı Şerbetpınar Mahallesi Sıralı mevkisinde sağanak sebebiyle taşkınlar meydana geldi.

Menfez ve dere taşkınlarının yaşandığı bölgede bir kişi, evinden tahliye edilerek yakınlarının yanına yerleştirildi.

Alandere Mahallesi'nde köprü yapım çalışmaları devam eden derede önlem alındı.

Kocaali Belediyesinden 14 kişilik ekip, 3 kepçe, bir greyder ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

KARASU İLÇESİNDE SU BASKINLARI YAŞANDI

Sağanak, Karasu ilçe girişinde de ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçenin güney girişi olan İstiklal Caddesi su altında kaldı, bazı ev ve işletmelerle arazilerde su baskınları meydana geldi.

Sağanak sebebiyle fındık bahçelerinden taşınan toprak, taş ve kaya parçaları caddeye sürüklendi.

Belediye ekipleri, temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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