Zeytinburnu'nda yangın çıktı! Cevizlibağ'daki bir mağaza yandı

Zeytinburnu'ndaki bir teknoloji mağazasının deposunda yangın çıktı. Cevizlibağ'daki yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

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Cevizlibağ'da bulunan teknoloji mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, elektronik eşyanın yer aldığı depodaki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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