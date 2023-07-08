Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık'tan girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi talebi

Haber - Kamera: Bahtiyar Bodur

Ekonomisi tarım, sanayi ve ticarete dayanan Uşak'ta halkın yüzde 45'i köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ortak sorun yine girdi maliyetleri.



Kentte buğday, nohut, fasulye, mercimek, börülce, tütün, şeker pancarı, pamuk, susam, lahana, ıspanak ve daha birçok ürün yetişiyor. Çiftçinin bu ürünlerin ekimine devam edebilmesi için desteğe ihtiyacı var.



İlçeler dahil tarımsal amaçlı kullanılabilen alan 242.114 hektar. Sulanabilen arazinin miktarı ise 1.427 hektar. Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık, girdi maliyetlerinde artışın tarıma olumsuz yansıdığını belirtti.

Türkiye'de nohut üretimin yaklaşık yüzde 52'sini Uşak üretiyordu. Ancak hastalık ve girdi maliyetlerinden dolayı bu rakam artık hayal oldu.



