Sakarya'da Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı açıldı

Peyzaj ve süs bitkileri sektörünün kalbi Sakarya'da atıyor. Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na ilgi yoğun oldu. Konuşmalarda sektörün son durumu ele alındı.

240 yakın firma ürünlerini sergiledi. Peysaj Mimarları Odası Başkanı Yasin Otuzoğlu, önemli bir çağrıda bulundu.

Süs bitkiciliği giderek yaygınlaşıyor. Türkiye Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Savaş Akcan, ihracat ve ithalat verilerini açıkladı.