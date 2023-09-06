Sakarya'da Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı açıldı

Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı Sakarya'da açıldı. Bu yıl 3. düzenlenen fuarda, 240'a yakın firma ürünlerini sergileniyor.

Sakarya'da Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı açıldı
Editör: İlyas Gümrükçü
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Peyzaj ve süs bitkileri sektörünün kalbi Sakarya'da atıyor. Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na ilgi yoğun oldu. Konuşmalarda sektörün son durumu ele alındı.

240 yakın firma ürünlerini sergiledi. Peysaj Mimarları Odası Başkanı Yasin Otuzoğlu, önemli bir çağrıda bulundu.

Süs bitkiciliği giderek yaygınlaşıyor. Türkiye Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Savaş Akcan, ihracat ve ithalat verilerini açıkladı. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# sakarya # süs bitkisi
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