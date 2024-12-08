Salepçioğlu İş Hanı 17 Aralık'ta ihale ile satışa çıkarılıyor

İzmir’de Salepçioğlu İş Hanı, ihaleyle satışa çıkarılıyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki 600 çalışan kapı önüne konulmak isteniyor. Ancak ekmek teknesine sahip çıkan Salepçioğlu esnafı hukuk mücadelesi başlatma kararı aldı.

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İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan handa 150 dükkan var, 600 çalışan buradan evine ekmek götürüyor.

Salepçioğlu İş Merkezi, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 30 yıllığına kiralanması için ihaleye çıkarılıyor. Esnaf, tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacak. N var N yok İzmir Dijital Medya İmtiyaz Sahibi Muhammed Çopur, esnafın hukuk mücadelesi başlatacağını açıkladı.

İhalenin ilan edilmesiyle birlikte dikkatler, ihalenin şartnamesine ve sürecine odaklandı. Esnafın endişesi, ihalenin “adrese teslim” bir proje olduğu yönünde. Özellikle TARKEM’in adı sıklıkla geçiyor. TARKEM geçen haftalarda içerisindeki MOSSAD ajanslarıyla gündeme gelmişti.

İhalenin şartnamesinde, iş hanının “turizm tesisi ve ticarethane” olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Bu da iş hanının otel olarak kullanılmasının önünü açıyor. Ancak esnaf, bu planın tamamen rant odaklı olduğunu, tarihi çarşıyı ve mevcut ticari hayatı yok edeceğini savunuyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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