Samsun ve Gürcistan arasında işbirliği!

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi.

Samsun ve Gürcistan arasında işbirliği!
Editör: Yağmur Biçen

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili'yi makamında ziyaret etti.

2 ay önce Samsun’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Çarşamba Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Başkan Yılmaz ile bir araya gelen Başkonsolos İashvili, iki ülke arasındaki iş birliği çalışmaları ve ticari imkanlar konusunda Başkan Yılmaz ile fikir alışverişi yapıldı.


Başkonsolos İashvili, Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluk ve ticaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasındaki ticaretin daha da güçlenmesi gerektiğini söyledi.

İashvili, “Türkiye’den ülkemize yapılan yatırımları dikkatle takip ediyoruz. Gürcistan ve Karadeniz Bölgesi iklim olarak da birbirine oldukça benzer özellikler taşıyor. Tarım iş birliklerine ve sanayi iş birliklerine her zaman açığız. Gürcistan’da yatırım yapmak isteyenlere her zaman kapımız açık. Türkiye ve Samsun iş dünyası Gürcistan hükümetine güvenebilir” dedi.


Samsun iş dünyası ve Gürcistan iş dünyasının yeni çalışmalara imza atabileceğini söyleyen Başkan Kazım Yılmaz, “Çarşamba Ticaret Borsası olarak Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerimizi daha ileri adımlara taşımak için biz de gereken tüm adımları atmaya hazırız” diye konuştu.
Başkan Yılmaz’ın gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden İashvili, Başkan Yılmaz’a ziyareti için teşekkür etti. Yılmaz, İashvili’ye konukseverliği için teşekkür ederek, Başkonsolosu tekrar Samsun ve Çarşamba’da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# samsun # Gürcistan # işbirliği
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