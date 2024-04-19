Samsun'da feci kaza! Otomobil tarlaya devrildi...

Samsun'un Alaçam ilçesinde tarlaya devrilen otomobilde bulunan karı koca ağır yaralandı.

Samsun'da feci kaza! Otomobil tarlaya devrildi...
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Emekli öğretmen Ali Kenan Gören (74) yönetimindeki 16 JVK 61 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Gökçeboğaz Mahallesi mevkiinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Emine Gören (74), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çiftin, Trabzon'dan Bursa'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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