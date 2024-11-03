Samsun'da feci trafik kazası! Yaralılar var

Samsun'un Bafra ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kemal Paşa Mahallesi Sarıköy yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Burak Mustafa E. yönetimindeki 55 AT 141 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce park halindeki 55 AZJ 33 plakalı minibüse, ardından beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç metrelerce sürüklenirken, elektrik direği devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Kazadan dolayı mahallede elektrik kesintisi yaşandı.