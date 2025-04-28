Samsun'da heyelan: Baba ve iki kızı hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan toprak kayması, bir aileyi yok etti. Samsun-Ordu kara yolu üzerinde, bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkında saat 23.00 sıralarında meydana gelen heyelanda dev kaya parçaları ve toprak, araçlarını yıkamakta olan ailenin üzerine düştü.

BABA VE İKİ KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılırken, baba Adem Kaya (35) ile çocukları Ayla Kaya (7) ve Açelya Lina Kaya (5) toprak altından çıkarıldı. Ancak baba ve iki küçük kızın hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayağında çoklu kırıklar bulunan anne Çiğdem Kaya, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Yetkililer, annenin sağlık durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı olay yerinde yaptığı açıklamada, göçük altında başka kimsenin bulunmadığını belirterek, "Annemizi hastaneye ulaştırdık. Ayağında kırıklar var şu anda ameliyata alındı. Baba ve 2 çocuğunu da göçük altından çıkardık ve hastaneye sevk ettik. Hastaneden aldığımız bilgiye göre baba ve 2 yavrumuzu maalesef kaybettik." ifadelerini kullandı.